Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırdı

09.01.2026 18:09
Adana'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşinin otomobiline çarpıp darbetti.

ADANA'da ismi öğrenilemeyen erkek şüpheli, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşinin otomobiline çarpıp, arka koltuktaki çocuğunu almak istedi. Şüpheli, kendisine engel olan eşini ise darbetti.

Olay, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre; adı öğrenilemeyen erkek, boşanma aşamasındaki eşinin otomobiline arkadan çarpıp, araçtan indi. Arka koltuktaki çocuğunu almaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan eşini darbetti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle otomobiline binen şüpheli, eşinin aracına defalarca çarparak yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

