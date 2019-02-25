Son Dakika Haberleri: Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı

1 saat önce

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı, System.String[]
Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sakine B. (21) ile karşılaşan Muzaffer B. (25) tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Muzaffer B, eşi Sakine B'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir çocuk annesi kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Muzaffer B, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:36 Kaynak: AA

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