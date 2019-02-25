Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı
1 saat önce
Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi tutuklandı.
Çorum
'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi tutuklandı.
Gülabibey Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sakine B. (21) ile karşılaşan Muzaffer B. (25) tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Muzaffer B, eşi Sakine B'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir çocuk annesi kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Muzaffer B, polis tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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