Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı

11.02.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Uğur Zan, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı öldürerek ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

ÇANAKKALE'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) motosikletinin önünü kesip, tabancayla öldüren Uğur Zan (31) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 16 Mayıs'ta saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Zan toprağa verilirken, yakalanan Uğur Zan tutuklandı.

'KADINA ŞİDDETİN BİLE NE KADAR CEZASI VAR'

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın daha öneki duruşmalarında Uğur Zan'ın cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girdi. Mesajlarda G.M.'nin, "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var" diyerek ağabeyi Zan'ı uyardığına yer verildi.

KARAR ÇIKTI

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada Zeynep Zan'ın yakınları hazır bulunurken, tutuklu sanık Uğur Zan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Güvenlik gerekçesiyle duruşma kapalı yapıldı. Sanık Zan'ın savunması alınıp, tanıklar ve tarafların avukatları dinlenildi. Ardından verilen kısa ara sonrası mahkeme heyeti, sanık Uğur Zan hakkında 'Kadın olan eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

'HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI'

Duruşma çıkışında açıklama yapan Zeynep Zan'ın yakınlarının avukatı Ahmet Erzi, "Zeynep Zan, iki çocuk annesiydi. Eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için boşanmak istiyordu. Birçok kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı ama maalesef canını kurtaramadı. Boşanmak istediği eşi Uğur Zan, Çanakkale ili Tekzen bölgesinde eşini silahla vurmak suretiyle öldürdü. Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, kadın olan eşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Mevcut verilen ceza, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en ağır yaptırım şekli. Herhangi bir indirim de uygulanmadı. Bu nedenle en azından verilen cezanın kederli aileye bir nebze de olsun bir ilaç olduğu kanaatindeyiz. Kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin son bulmasını da en büyük temennimizdir" dedi.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Çanakkale, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Süper Lig’de maç saatleri değişti Süper Lig'de maç saatleri değişti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:58
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’üslup’’ tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''üslup'' tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 13:22:41. #7.11#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.