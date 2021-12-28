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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

28.12.2021 17:14

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mehmet Yıldız (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mehmet Yıldız (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde nisan ayında meydana gelen olayda, özel bir şirkette çalışan 1 çocuk annesi Aygül Yıldız sabah işe giderken, yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi eşi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışmada Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabancayla Aygül Yıldız'a üç el ateş ederek öldürdü. Mehmet Yıldız'ın, Aygül Yıldız'ın yanına gelip konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından kaçan Mehmet Yıldız'ın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bir evde saklandığını belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen polislerin 'teslim ol' çağrısı üzerine Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla ikan edilip gözaltına alınan Yıldız, tutuklandı.

Mehmet Yıldız hakkında Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mehmet Yıldız, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatlarının yanı sıra, öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ve Bursa'da bulunan Kadın Platformu üyeleri hazır bulundu. Mehmet Yıldız ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Mehmet Yıldız, kaçarak evlendikleri eşiyle ilk yıllarda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtip, "Aygül ile ailesinin oturduğu dairenin üst katına taşındık. O günden sonra anne ve babasının evliliğimize müdahale etmesi sonucu, aramızda sorunlar olmaya başladı. Bir defasında tartışmanın ardından 3 gün eve gelmedim. Döndüğümde Aygül beni eve almadı. Sorunlarımız devam edince eşim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Çocuğumuzu göremez hale geldim. Olay günü yanında kaldığım annem temizlik yapacaktı. Evde sakladığım tabancamı, annemin bulmaması için yanıma aldım. Daha sonra, Aygül ile konuşmak için yanına gittim. Kendisine, 'Neden bunu yapıyorsun, çocuğu benden uzaklaştırıyorsun' diye sordum. Bana, 'Sen ne biçim erkeksin' diyerek yüzüme tükürdü. Çocuğumuzu göstermeyeceğini söyledi. Uyarıp, silahımı gösterdim. 'Beni vuramazsın' diyerek yüzüme bir kez daha tükürdü. Bunun üzerine silahımı çıkartıp ateş ettim. Kendime geldiğimde babamın evindeydim. Başımıza böyle bir olay nasıl geldi bilmiyorum. Kötü bir alışkanlığım yoktu. Çok üzgün ve pişmanım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.

Tarafların avukatlarının savunmasının ardından duruşmada söz alan, öldürülen genç kadının annesi Rahime Yıldırım, sanığın kızını bilerek ve tasarlayarak öldürdüğünü belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, Mehmet Yıldız'ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldız hakkında indirim uygulanmadı.

Kararın ardından Bursa Adliye binası önünde, öldürülen Aygül Yıldız'ın fotoğraflarıyla toplanan Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerinin takipçisi olacaklarını söyledi, kendilerine destek veren Rahime Yıldırım ise kızının fotoğrafını öptü.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Mehmet Yıldız, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika
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