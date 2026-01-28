Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurdu

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurdu
28.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Hayrettin Karataş, eşini sokakta vurarak öldürdü, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla boynundan vurarak öldüren Hayrettin Karataş (37), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saat 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hayrettin Karataş, boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş (37) ile evinin önünde karşılaştı. Hayrettin Karataş, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan koca, polis ekipleri tarafından 300 metre mesafede olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan katil zanlısı Hayrettin Karataş, sabah saatlerinde tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Cenaze Ağrı'ya gönderildi

Hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. 7 çocuk annesi kadının cenazesinin, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Karataş, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:00:29. #7.11#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.