Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobilini ateşe veren kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobilini ateşe veren kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, M.K, boşanma aşamasında olduğu kocası H.K'nin otomobilini kaçırdığını ve yakacağını söylediğini belirterek polise ihbarda bulundu.

Otomobili kaçıran H.K, Ataköy Mahallesi'nde yol kenarına çektiği aracı ateşe vererek görüntülerini WhatsApp üzerinden eşine gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.K. hakkında ise koruma tedbirleri uygulandı.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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