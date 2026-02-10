Boşanma Davalarına Acil Yasa İhtiyacı

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Boşanma davalarının makul sürede sonuçlandırılmasına ilişkin yasal ve usuli düzenlemeler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "süresiz nafaka" konusunun yeniden Türkiye'nin gündemine girdiğini belirtti.

Süresiz nafaka verilmesi konusunda yasal düzenleme yapılmasına ilişkin toplumda beklenti oluştuğunu ifade eden Ramanlı, şunları kaydetti:

"Süresiz nafaka, boşanma sonrası taraflar arasında bitmeyen bir bağımlılık ilişkisi doğurmakta, özellikle kısa süre sonra boşanmayla sonlanan evliliklerde ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Aynı şekilde çekişmeli boşanma davalarının yıllarca sürmesi tarafları yıpratmakta, çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini artırmaktadır. Bu nedenle nafaka uygulamasının evlilik süresiyle orantılı süreli ve ölçülü bir sisteme kavuşturulması geçimini sağlayamayacak durumda olanların ise sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Boşanma davalarının makul sürede sonuçlandırılmasına ilişkin yasal ve usuli düzenlemeler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Bizler aileyi zayıflatan değil güçlendiren, ideolojik değil, adil ve insani bir aile hukuku düzenleme çağrımızı sunuyoruz."

Her kadının doğumunu gerçekleştireceği yeri seçme hakkının bulunduğunu kaydeden Ramanlı, "Uygun gebeliklerde evde planlı doğumun, kamusal sağlık hizmetleri kapsamında tanımlanması ve yapılandırılması önemli bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.