Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Çanakkaleli çocuklarla buluştu
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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Çanakkaleli çocuklarla buluştu

37 dakika önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Çanakkaleli çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Çanakkaleli çocuklarla buluştu, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Çanakkaleli çocuklarla buluştu.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, tüm Çanakkale halkının davetli olduğu oyun, 5-6 Ekim'de Çan Belediyesi Troia Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

Çanakkaleli çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrendi.

2 ayrı günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008'de başlayan ve bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Sadri Alışık, Bosch, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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