Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmirli çocuklarla buluştu
Son Dakika Ekonomi Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmirli çocuklarla buluştu - Son Dakika Ekonomi

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmirli çocuklarla buluştu

6 saat önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile İzmirli çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmirli çocuklarla buluştu, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile İzmirli çocuklarla buluştu.

Bosch Ev Aletleri açıklamasına göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı çocuk oyunu, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

İzmirli çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'yi aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan ve Türk çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Sadri Alışık, Bosch, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç, biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: İnat uğruna boşandık, keşke 5 çocuk yapsaydım
Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı Oryantal Didem canlı yayında zor anlar yaşadı: Madde kullanan kardeşimi polise ihbar ettiğim oldu Akılalmaz olay! 6 çocuklu adam kızını satıp kardeşinin eşiyle kaçtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 14:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu İzmirli çocuklarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]