Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, ABD'li senatörleri kabul etti - Son Dakika

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Milorad Dodik, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Chris Murphy, Jeanne Shaheen ve senatonun Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Thom Tillis'i kabul etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'li senatörler başkent Saraybosna'da ağırlandı.

Toplantıda ABD ile Bosna Hersek arasındaki ikili iş birliği, Bosna Hersek ve Batı Balkanlar'ın Avrupa entegrasyonu, seçimlerin düzenlenmesi ve EUFOR Althea'nın Bosna Hersek'teki güvenlik misyonunun uzatılması konuları konuşuldu.

Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri, ABD Senatosu heyetine Bosna Hersek'e bugüne kadar gösterdikleri destek ve çabalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

ABD'nin bölgenin Avrupa entegrasyonuna verdiği desteğin devam ettiği aktarılan toplantıda, yeni Amerikan yönetiminin Avrupa Birliği yolunda Bosna Hersek ve bölgeye artan ilgisine de dikkat çekildi.

ABD'li senatörlerin ekonomik partnerler olarak ilerleme yolunda Bosna Hersek'e desteklerini dile getirdikleri toplantıda, Ukrayna krizinin Avrupa kıtasının karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik, insani ve ekonomik kriz olduğu ele alındı.