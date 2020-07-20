Bosna Hersek'teki savaşın 6 kurbanı daha toprağa verildi - Son Dakika

Bosna Hersek'teki savaşın 6 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor'da, Sırplar tarafından acımasızca katledilen 6 kurban, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor'da, Sırplar tarafından acımasızca katledilen 6 kurban, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Ülkede 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta öldürülen ve 28 yıl sonra kimliği tespit edilen 6 Boşnak sivil, Kamicani Anıt Merkezi'nde kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Prijedor'daki Boşnak sivillerin yaşadıklarının asla unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Güçsüz olmamalı ve başkalarının kaderimizi tayin etmesine izin vermemeliyiz. Allah'a güvenmeliyiz." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'in de katıldığı cenaze töreninde, en genci öldürüldüğünde 19 yaşında olan Nihad Memic ile en yaşlısı 42 yaşında olan Jasim Fazlic ve 4 kurban daha defnedildi.

Kurban yakınları sevdiklerini toprağa verdi

Babası Jasim Fazlic'i toprağa veren Sanel Fazlic, amca ve dayısını da bugün son yolculuğuna uğurladığını ifade ederek, yakınlarının 28 yıl sonra bir mezara kavuşmasından biraz olsun teselli bulduklarını söyledi.

Kardeşini defneden Hajra Garibovic Memic de yaşadıklarını kelimelerle anlatmanın imkansız olduğunu belirterek, "Kaybolduğu günden 28 yıl sonra kardeşime ulaşmak. Bu çok acı." dedi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Bosanska Krajina Bölge Şefi Mujo Begic ise Prijedor'da öldürülen Boşnak sivillerin cesetlerinin 79 toplu mezardan çıkarıldığını kaydetti.

Prijedor'da ne oldu?

Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Bosna - Hersek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki savaşın 6 kurbanı daha toprağa verildi - Son Dakika
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