Bosna Herseklilerden sağlık çalışanlarına destek eylemi - Son Dakika

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Bosna Herseklilerden sağlık çalışanlarına destek eylemi
15 dakika önce
Bosna Herseklilerden sağlık çalışanlarına destek eylemi Bosna-Hersek'te evlerinin balkonlarına çıkan binlerce vatandaş, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için eylem gerçekleştirdi.
Bosna Herseklilerden sağlık çalışanlarına destek eylemi
SARAYBOSNA - Bosna-Hersek'te evlerinin balkonlarına çıkan binlerce vatandaş, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için eylem gerçekleştirdi.
Bosna Hersek'in birçok kentinde vatandaşlar, yerel saatle 20.00'da evlerinin balkonlarına çıkarak korona virüse karşı mücadele çerçevesinde uzun saatler çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi. Saraybosna, Zenitsa, Tuzla ve Mostar başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşların eş zamanlı olarak iştirak ettiği eylemin önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:22 Kaynak: İHA
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