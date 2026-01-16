Boston Beacon Tankeri Çanakkale\'de Arıza Yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 274 metre boyundaki 'Boston Beacon' isimli tanker jeneratör arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkörler ile Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.

Mısır'dan Rusya'ya giden Mozambik bayraklı 274 metre boyundaki 'Boston Beacon' isimli ham petrol tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Akbaş önlerinde jenaretör arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkörler ile Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek. - ÇANAKKALE