Boston, Miami karşısında ilk galibiyetini aldı
NBA Doğu Konferansı final serisi 3. maçında Boston Celtics, Miami Heat'i 117-106'lik skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve seriyi 2-1'e getirdi.
NBA Doğu Konferansı final serisi 3. maçında Boston Celtics, Miami Heat'i 117-106'lik skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve seriyi 2-1'e getirdi.
NBA'de heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisi 3. maçında Boston Celtics ile Miami Heat ile karşı karşıya geldi. Boston parkeden 117-106'lık skorla Miami'yi mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi. Boston'da Jaylen Brown 26 sayı, 7 ribaund, Jayson Tatum 25 sayı, 14 ribaund ve Kemba Walker 21 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Miami'de ise Bam Adebayo 27 sayı, 16 ribaund ve Tyler Herro 22 sayı, 4 asist ile oynadı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Son Dakika Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak