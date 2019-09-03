Son Dakika Haberleri: Botan nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç öldü
Son Dakika Güncel Haber

Botan nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç öldü

6 saat önce

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, serinlemek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Can Erdoğan (23), çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Botan nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç öldü, System.String[]

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, serinlemek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Can Erdoğan (23), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Yağcılar köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Botan Nehri kenarında yün yıkamaya giden Mehmet Can Erdoğan, serinlemek için nehre girdi. Bir süre suda yüzen Erdoğan, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Erdoğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdoğan, doktorların çabalarına rağmen, hayatını kaybetti.

Mehmet Can, Şirvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de alkollü turisti darp eden polis, meslekten ihraç edildi
Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerde 10 puanlık düşüş var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:41:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Botan nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]