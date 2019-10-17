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Son Dakika Spor BOTAŞ: 91 - Ramla: 64

BOTAŞ: 91 - Ramla: 64

52 dakika önce

SALON: Ankara DSİ EtlikHAKEMLER: Bogdan Podar (Romanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin GülçelikRAMLA: Boyd 9, Krivacevic 10,...

BOTAŞ: 91 - Ramla: 64, System.String[]

SALON: Ankara DSİ Etlik

HAKEMLER: Bogdan Podar (Romanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)

BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin Gülçelik

RAMLA: Boyd 9, Krivacevic 10, Mitchell 26, Rotberg 8, Toure 10, Pelleg 1, Garzon, Danan, David

1. PERİYOT: 23-15

DEVRE: 44-37

3. PERİYOT: 63-50

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı 91-64 yendi.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Ankara temsilcisi, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı. BOTAŞ Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, Başkentli basketbolseverlere teşekkür etti.


Yunanistan, Karadağ, Romanya, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:31 Kaynak: DHA
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