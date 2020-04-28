Botsvana'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için uygulanan sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, yaptığı açıklamada, ülkede salgınla mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs'tan itibaren bir hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Ülkede 7 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulamasının gevşetileceğini bildiren Masisi, "Hükümet olarak odak noktamız Kovid-19 salgınının yayılmasının durdurulmasıdır. Tespit edilen vakaların temas ettiği kişilerin izlenmesi testlerimizi artırmamızı sağladı." dedi.

Şu ana kadar 22 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede bir kişi virüsten hayatını kaybetti.