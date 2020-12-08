Boy uzatma ameliyatına ilgi artıyor - Son Dakika

Boy uzatma ameliyatına ilgi artıyor

08.12.2020 14:25
Boy uzatma ameliyatına ilgi artıyor, System.String[]

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi Uzm. Doç. Dr. Okan Özkunt, son dönemde boy uzatma ameliyatlarına ilginin arttığını belirterek, "Boy uzatma ameliyatları, gerek estetik nedenlerle gerekse sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla uygulanabilen ortopedik cerrahi operasyonlardır.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi Uzm. Doç. Dr. Okan Özkunt, son dönemde boy uzatma ameliyatlarına ilginin arttığını belirterek, "Boy uzatma ameliyatları, gerek estetik nedenlerle gerekse sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla uygulanabilen ortopedik cerrahi operasyonlardır." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde estetik anlamda popülerlik kazanan boy uzatma ameliyatı, pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Boy uzatma ameliyatında uygun teknikler yardımıyla 8-15 cm düzeyinde bir uzama elde edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi Uzm. Doç. Dr. Okan Özkunt, boy kısalığının hastanın tüm uzuvlarındaki genel kısalık olduğunu ve en sık görüldüğü durum halk arasında yaygın bilinen ismiyle cücelik hastalığı olduğunu belirtti.

Özkunt, "Travmalar, kalıtımsal hastalıklar, büyüme kıkırdağı hasarları, doğuştan gelen deformiteler gibi durumlarda da boy veya uzuv kısalığı görülebilir. Bu sorunlar gerek ortopedik gerekse estetik açıdan olumsuzluklara yol açar. Sonuç olarak hastalarda günlük yaşam önemli ölçüde zorlaşır, psikolojik yönden de sorunlar ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Modern tıbbın ve gelişen teknolojinin sunmuş olduğu imkanlar yardımıyla gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar ile boyun veya herhangi kısa kalan bir uzvun uzatılmasının mümkün olduğunu kaydeden Özkunt, "Genel olarak boyun uzatılması her iki uyluk kemiği, iki kaval kemiği veya bunların her ikisinin birden uzatılması ile boy uzatma işlemi gerçekleştirilebilir. Yalnızca belirli bir ekstremitede kısalık söz konusu olması halinde işlem tek taraflı olarak yapılabilir, ayrıca kol kemiklerinin de aynı yöntemlerle uzatılabilmesi mümkündür." açıklamasını yaptı.

Doç. Dr. Özkunt, son dönemde boy uzatma ameliyatlarına ilginin arttığını aktararak, "Boy uzatma ameliyatları, gerek estetik nedenlerle gerekse sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla uygulanabilen ortopedik cerrahi operasyonlardır. Bacaklara ve kollara uygulanabilen bu operasyonlarda kemikler kesilerek fiksatör adı verilen cihazlar yardımıyla daha uzun bir kemik oluşturulacak şekilde kaynaştırılır. Vücudun farklı bir kısmından kemik almanın gerekli olmadığı bu operasyonlar tamamen vücudun yeni kemik, yumuşak doku, bağ, sinir ve kan damarı üretimi yardımıyla gerçekleştirilir. Uzuvlar arasındaki doğumsal veya travma sonucu oluşmuş boy farklılıkları, cücelik gibi hastalıkların tedavisinde, boyunu uzatmak isteyen hastalarda ise estetik amaçlı boy uzatma ameliyatı gerçekleştirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dış tespit ve iç tespit olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilir"

???????Boy uzatma ameliyatlarının, dışarıdan uygulanan ilizarov tekniği ya da içeriden uzayabilen çiviler yardımıyla kemiklerin gün gün uzatılması ile gerçekleştirildiğine işaret eden Özkunt, "Kemiğe yerleştirilen cihazlar hedeflenen uzunluğa bağlı olarak da değişmekle birlikte minimum 6 ay boyunca vücutta kalır. Vücut oranı, uzuvlardaki kısalığın düzeyi gibi durumlar göz önünde bulundurularak hastalarda uygun teknikler yardımıyla 8-15 cm düzeyinde bir uzama elde edilebilir. 5-7 cm'nin üzerinde bir uzamanın hedeflendiği hastalarda hem kaval hem de uyluk kemiğinde uzatma yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Özkunt, boy uzatma ameliyatlarının dış tespit ve iç tespit olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleştirilebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bazı hastalarda ise bu iki yöntemin kombine şekilde uygulanması gerekebilir. Daha çok geçmiş dönemde kullanılan dış tespit yöntemi, kemiğe dışarıdan yerleştirilen tespit cihazları kullanılarak gerçekleştirilir. Günümüzde daha yaygın olarak tercih edilen iç tespitte ise vücudun içine yerleştirilebilen ve dışarıdan kumanda ile kontrol edilen motorlu çivi adlı cihazlar kullanılır. Operasyonla dış veya iç tespit ilgili kemiğe yerleştirildikten sonra günde her genişletmede yaklaşık 0,25 mm, her gün ise yaklaşık 1 mm olacak şekilde kemikler yavaş yavaş birbirinden uzaklaştırılır. Arada kalan boşluk vücudun yeni kemik, doku, kan damarı, sinir ve bağ üretimi yardımıyla doldurulur. Sonuç olarak kemik her gün 1 mm uzatılmış olur."

"Cücelik, doğumsal hastalık gibi durumlarda sıklıkla uygulanan tedavi yolu"

Boy uzatma operasyonlarının genetik olarak gerçek anlamda bir boy kısalığı sorunu olan hastalara veya uzuvlarında kısalık, deformite gibi sorunları bulunan hastalara uygulandığını belirten Özkunt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ameliyatlar her ne kadar çoğunlukla estetik yönüyle bilinse de aslında cücelik, doğumsal hastalık gibi durumlarda sıklıkla uygulanan birer tedavi yoludur. Hormonal bozukluklar, beslenme bozuklukları, büyümeyi etkileyen çocukluk çağı hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları veya çocukluk çağında gelişen böbrek hastalıkları gibi boy kısalığına yol açabilen sağlık sorunlarının tedavi planı içerisinde bu ameliyatlara da yer verilebilir. Fakat günümüzde kullanılan tekniklerin de gelişmesi ve risklerin azalması ile birlikte boy kısalığına ilişkin estetik kaygılar yaşayan hastalarda boy uzatma için de tercih edilebilir. Cerrahi bir tedavi yöntemi olması nedeniyle tüm ameliyatlarda olan enfeksiyon, pıhtı atma, iyileşme sorunları gibi riskler düşük oranda da olsa söz konusudur. Fakat alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen doğru tedavi ve düzenli takip ile birlikte bu operasyonlar riskli ameliyatlar değildir ve çoğu bireye uygulanabilir."

Özkunt, estetik nedenlerden dolayı yapılan boy uzatma ameliyatlarında, kemik gelişiminin tamamlandığı 19-20 yaşlarının beklenmesi gerektiğine işaret edeek, "Genel olarak estetik boy uzatma işlemleri için uygun yaş aralığı 18-50 yaş olarak belirtilebilir. 50 yaştan sonra kemik yapımının yavaşlaması, iyileşme süresinin uzaması gibi nedenlerden dolayı bu operasyonlar önerilmez. Fakat travmalar, uzuvlar arası boy farklılığı gibi durumların varlığında her yaştan hastaya boy uzatma ameliyatı uygulanabilir. Cücelik, doğumsal hastalıklar ve çocukluk çağı hastalıkları gibi sorunlara bağlı olarak gelişen boy ve uzuv kısalıklarının tedavisi için uygulanan operasyonlar 18 yaş beklenmeden daha erken yaşlarda veya çocukluk döneminde gerçekleştirilebilir." açıklamasını yaptı.

Özkunt, estetik nedenlerle veya boy ve uzuv kısalığına yol açan hastalıkların tedavisinde uygulanan boy uzatma ameliyatları için doğru teknik, doğru zaman ve doğru uzatma hedefi gibi açılardan hastaya göre farklılık göstereceğinin altını çizdi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Estetik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Boy uzatma ameliyatına ilgi artıyor - Son Dakika Ekonomi


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