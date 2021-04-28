Boyabat ilçesinde çiftçilere 30 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika

??????? Boyabat ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli 30 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, tohum dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

Çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunan Çetin, "Devletimiz sadece tohumluk değil, her alanda çiftçimize destek oluyor. Diğer ürünlerde de birçok destek var. Araç desteği, tohum desteği her zaman devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Mevsim yağışlı geçti, inşallah bereketli bir dönem geçiririz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu ise çeltik üretiminin ülke ekonomisi açısından önemli bir tarımsal ve ticari faaliyet olduğunu dile getirdi.

Tanrıkulu, değişik tarımsal ürünlerle ilgili tohum dağıtımı işlemlerinin devam edeceğini kaydetti.