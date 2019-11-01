Boyabat'ta ekonomi semineri düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde ekonomi semineri gerçekleştirildi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Atılım Murat tarafından gerçekleştirilen seminer iki oturumdan oluştu.

Murat, enflasyon, büyüme, makro ekonomik göstergeler, kur ve faiz ilişkisi, cari açık, finansman, siyasal istikrar, işsizlik ve bütçe dengesi gibi iç piyasa konuları ile birlikte uluslararası ekonomik ilişkiler ve bunların ülkemize yansımaları hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Murat, seminer sonunda yatırım yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.



Seminere Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Saraydüzü Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Gerze Kaymakamı Murat Güven, Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Boyabat TSO Başkanı Orhan Çakır ve TSO üyeleri katıldı.