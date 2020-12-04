Boyabat'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulaması gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta düzenlenen trafik farkındalık uygulamasında sürücülere Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" başlıklı bilgilendirme broşürü verilip uygulamanın önemiyle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Çetin, Karayolları Trafik Kanunu gereğince sürücülerin trafik ışıkları olmayan ancak trafik işareti ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya geçitlerinde yavaşlamak ve gördüklerinde durarak ilk geçiş hakkını yayaya vermek zorunda olduklarını söyledi.

Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Çetin, "ürücülere "Trafik kuralları uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Trafik kurallarına uymak, kendi can ve mal güvenliğiniz için olduğu gibi yaya ve diğer kişilerin de can ve mal güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Trafik kazaları dikkatsizlikten, kendine fazla güvenmekten ve trafik kurallarına uymamaktan meydana gelir. Kazasız, sağlıklı ve kurallara uygun yolculuklar diliyoruz." dedi.

Uygulamaya Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İrfan Erbaş da katıldı.