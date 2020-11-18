Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-... - Son Dakika

Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...

18.11.2020 09:55

Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor Balıkları izleyerek çaylarını yudumlayanlar huzur buluyor Kocaeli'de kahvehane işletmeciliği yapan 70 yaşındaki Hüseyin Tekin, pandemi sürecinde...

Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu

Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor

Balıkları izleyerek çaylarını yudumlayanlar huzur buluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de kahvehane işletmeciliği yapan 70 yaşındaki Hüseyin Tekin, pandemi sürecinde azalan işlerini arttırmak için aldığı balıklarla iş yerine dev akvaryum kurdu. Akvaryumda balıkların seyrine hayran kalarak çaylarını yudumlayan müşterilerin sayısı her gün artan işletmeci, balıklara ise evladı gibi bakıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve asıl mesleği berberlik olan 70 yaşındaki Hüseyin Tekin, emekli olduktan sonra kahvehane açarak burada müşterilerini ağırlamaya başladı. Tekin'in tarihi çınar ağacının olduğu bölgede bulunan kahvehanesi, pandemi döneminden olumsuz etkilenmesi sonrasında müşteri sayısında hızla azalma yaşamaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan Tekin, müşterileri yeniden ekmek teknesine çekebilmek için farklı bir yöntem uyguladı. Kahvehanesini, diğer kahvehanelere göre farklı olarak tasarlayan Tekin, içeriye bir süs havuzu kurarak, koi balıklarından dev bir akvaryum oluşturdu. Balıkları ilk olarak kahvehaneye süs olarak koyan Tekin, daha sonra onları çok severek evladı gibi görmeye başladı. Tekin'in her sabah yem verip sohbet ettiği balıkları görerek çaylarını akvaryum karşısında yudumlamak isteyen müşterilerins ayısı ise her geçen gün arttı. Kahvehaneye gelen vatandaşlar, burada çocukların balıklar ve süs havuzuyla güzel vakit geçirebildiğini belirtirken, kendilerinin de bu esnada eşleriyle, dostlarıyla huzurlu bir muhabbet ortamı oluşturabildiklerini söylüyor.

"Ayakta durmaya çalışıyoruz"

Pandemi sürecinde işlerinin azalması sonrasında çözüm arayışına girdiğini ifade eden Hüseyin Tekin, "Asıl mesleğim berberlik zaten. Oğlum üniversite okuyordu, boş kalmamak için burayı kiraladım, belli yatırımlar yaptım. Pandemi dönemine kadar da işlerimiz güzeldi. Buraya güvenip, çocuğumuza ev aldık, evlendirdik Allah'a şükür. Fakat tabii pandemi süreci herkesi etkilediği gibi maalesef bizi de olumsuz etkiledi. Vakalar düşeceğine hala artıyor. Kahvehanede de insanlar tavla oynayamadıktan sonra, gazete okuyamadıktan sonra, iki arkadaşıyla bir çay iki okey partisi yapamadıktan sonra neden gelsinler? Evlerinde oturuyorlar, tabii pandemiden de korkuyorlar. Bu sebepten dolayı biz kahvehaneci esnafı olarak çok etkilendik. Sağ olsun hükumetimiz bize bir yardımda bulundular. Tabii buranın 2 buçuk bin lira kirası var. 2 tane elemanım var, onları mağdur bıraksam olmaz. Çocuklara doğru düzgün bir para veremiyoruz, verdiğimiz 100 lira bir para. O 100 lirayla karınlarını bile kendileri doyuruyorlar. 2 eleman 200 liradan ayda 6 bin lira ediyor. Bunların sigortaları var. Bunun çayı var, ayranı var, limonu var. Belli bir masrafı var. Ayakta durmaya çalışıyoruz. İnşallah bu pandemi dönemini atlatacağız" dedi.

"Her gelen teşekkür etmiştir"

Balıkların kendileri için dinlendirici ve moral kaynağı olduğunu dile getiren Tekin, "Geliyoruz, dışarıya çıkma özgürlüğü olanlar, 65 yaş üzeri olmayanlar falan burada iki çay içiyor. Geliyoruz burada akvaryum bizim için büyük bir dinlendirici oluyor, moral kaynağı oluyor. Bu balıklar gerçekten insanların üzerinde çok etkili oluyorlar. Baya bir moral oluyorlar. Işıklı bir havuz yaptık. Ne yapalım? İnsanlar buraya torunlarını falan getiriyorlar. Torunlarına balıkları gösterirken 2 çay içiyorlar, biz de ekonomimizi döndürebilmek için böyle şeyler yapıyoruz. Kahvehaneyi seven bir insanım, bu işi severek yapan bir insanım. Müşterilerim böyle duvar seyredeceklerine böyle bir güzelliği seyretsinler diye düşünmüştüm ama bu pandemi sürecinde de bana faydası oldu. Dışarıdaki insanlar 'Burada akvaryumlu bir kahvehane varmış, gidelim iki çay içelim' diyorlar. Hem dinleniyorlar, hem çay içiyorlar veya bir kahve içiyorlar. Bir de teşekkür ediyorlar, her gelen teşekkür etmiştir. Çünkü burada dinlendiklerini fark ediyorlar. 'Ben de evime akvaryum yapacağım' diyenler oluyor. Birkaç arkadaş buradan görüp evine akvaryum yaptı. O şekilde akvaryum yapanlara buradan balık hediye ediyorum. Zaten çocuklar dedelerinin ellerinden tutup buraya getiriyor. Babalar çalıştığı için çocuklarla çok ilgilenemiyor. Bizde de burada bir yerlilik kültürü olduğu için torunlarına dedeler bakar. Biz torunu çocuklarımızdan daha çok severiz. Çocuklar burada suyla oynuyor. Bunları seyrederken benim kiram gelmiş, ne kadar borcum var, nasıl ödeyeceğim falan diye düşünmüyorum. Bu da bizi tabii bu yaşta kalp krizi gibi her türlü şeyden koruyor. Onun için insanlara tavsiye ederim; hiç olmazsa evlerinde ufak bir akvaryum olsun, balıklarla ilgilensinler" diye konuştu.

"Sıkıldığımız zaman torunumu alıp geliyorum"

Genellikle boş zamanlarını bu kahvehanede değerlendirdiklerini kaydeden Tamer Şası ise, "Güzel bir şey oldu, değişik bir şey oldu. Bizim için de güzel vakit geçirme anı oluyor. Geliyoruz, çayımızı içiyoruz, muhabbetimizi ediyoruz. Boş zamanlarımızda, sıkıldığımız zaman torunumu alıp geliyorum. O çok seviyor burayı. Balıkları görmeye, Hüseyin dedesini görmeye getiriyoruz. Onunla beraber muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz. Genellikle boş zamanlarımız burada değerlendiriyoruz. Balıkların da tabii etkisi oluyor buraya gelmemizde. Onları burada seyrediyorum. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz onlara karşı. Bunları burada gördükçe huzur buluyoruz. İnsan da huzur bulduğu yeri devamlı tercih etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Biz burada kendimizi kendi evimizde gibi hissediyoruz"

Bu kahvehanede arkadaşlarıyla birlikte hoş vakit geçirdiklerini anlatan Tevfik Ateşkan da, "Hüseyin abim Darıca'da ve kahvehane kültüründe hep ilklere imzasını atmış bir abimizdir. Burası Darıca'nın çayının ve keyfinin en güzel olduğu kahvehanedir. Balıklar var, sular var, inanın biz burada kendimizi kendi evimizde gibi hissediyoruz. Şöyle bir şey var; insanlar da aynıdır, hayvanlar da. Hayvanlar da rahat ettiği yere gelir, insanlar da. Biz de burada kendi arkadaşlarımızla, biz bize hoş vakit geçiriyoruz. Burada fırsat buldukça, ben mesela cami çıkışında, namaz çıkışında torunum Zeynep'i alıp buraya getiririm. O da hep burayı ister. Balıkları gördüğü zaman seviniyor. Biz de burada oturup hoş muhabbet ediyoruz. Bizim öyle oyunla falan işimiz yok. Biz hasbelkader bir muhabbet olursa oturuyoruz. Muhabbet olmazsa evimize gideriz, zaten evimiz de yakın. Burayı, rahat olduğumuz için, biz bize olduğumuz için tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...
Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-...

Muhabbet, Kocaeli, Darıca, Çay, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor         
09:47
Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi         
09:15
Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi         
09:09
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı         
02:27
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 10:23:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemiden azalan işlerini attırmak için kahvehanesine dev akvaryum kurdu- Koi balıklarını izlemeye dalan müşteriler kahvehaneden ayrılamıyor-... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei