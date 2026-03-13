Böyle yardım olmaz olsun

Bir vatandaşa Ramazan kolisi verildiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yardımın dağıtımı sırasında görevlilerin fotoğraf çektiği anların paylaşılması, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

RAMAZAN AYININ RUHUNA ZARAR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yardımın gösteriş amacıyla görüntülenmesinin Ramazan ayının manevi ruhuna zarar verdiği ifade edildi. Bazı kullanıcılar, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların gizlilik ve hassasiyet içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;