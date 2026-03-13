Bir vatandaşa Ramazan kolisi verildiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yardımın dağıtımı sırasında görevlilerin fotoğraf çektiği anların paylaşılması, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yardımın gösteriş amacıyla görüntülenmesinin Ramazan ayının manevi ruhuna zarar verdiği ifade edildi. Bazı kullanıcılar, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların gizlilik ve hassasiyet içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Böyle yardım olmaz olsun - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)