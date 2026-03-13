Böyle yardım olmaz olsun - Son Dakika
Böyle yardım olmaz olsun

Böyle yardım olmaz olsun
13.03.2026 09:49  Güncelleme: 09:56
Yoksul bir vatandaşa Ramazan kolisi verilirken fotoğraf çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı; kullanıcılar yardımın gösterişe dönüştürüldüğünü savundu.

Bir vatandaşa Ramazan kolisi verildiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yardımın dağıtımı sırasında görevlilerin fotoğraf çektiği anların paylaşılması, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

RAMAZAN AYININ RUHUNA ZARAR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yardımın gösteriş amacıyla görüntülenmesinin Ramazan ayının manevi ruhuna zarar verdiği ifade edildi. Bazı kullanıcılar, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların gizlilik ve hassasiyet içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Bir elin yaptığını diyerek bilmemesi gerekiyor ama bizim Türkiye'de yardımlar lense edilerek güzel bir şey yapıldığını düşünüyorlar.
  • Yazıklar olsun. İşimiz gücümüz şov...
  • Herkesin görmesi gerekiyor yoksa kabul olmaz.
  • Yuh ulan yuh size...

Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Böyle yardım olmaz olsun - Son Dakika

    Yorumlar (7)

  • Mmehmet123. Mmehmet123.:
    chp milletvekili Veli Ağbaba da kolilerin üstüne fotoğrafını basıp kameralar önünde dağıtıyordu ???? 19 10 Yanıtla
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    E bunu AKP belediyeleri de yapıyor. İftar saatinde metrolara girin bakalım kimlerin fotoğrafları var sandiviçlerin üzerinde. 3 1
  • apo0149 apo0149:
    Milletin hepsini yardıma muhtaç hale getirenler utansın 15 10 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    bu ülkede kimse muhtaç degil chp hariç onları doyuramadık 8 6 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Aynı yer için farklı zamanlarda 4 ayrı açılış yapılması gibi bir şey olmuş. 6 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    memlekette yoksulmu varkı herkes altın zengını yastık altı ceyrek dolu 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
