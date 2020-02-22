Böylesi daha önce görülmedi! Çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Böylesi daha önce görülmedi! Çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı - Son Dakika Spor

Böylesi daha önce görülmedi! Çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı

10 dakika önce

St. Mirren - Inverness Caledonian Thistle maçında ev sahibi ekibin kaptanı Jane O'Toole'un, ikinci yarının başında bir pozisyonda diz kapağı yerinden çıktı. Genç futbolcu, çıkan dizini kendi çabasıyla yerine taktı.

İskoç Kadın Futbol takımları St. Mirren ile Inverness arasında oynanan maçta korkunç bir sakatlık yaşandı. St. Mirren takım kaptanı Jane O'Toole bir ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Yere düştükten sonra dizinin yerinden çıktığını gören O'Toole ilginç bir tedavi yönetmi uyguladı. Kaptan yerinden çıkan diz kapağını yumruk atarak yerine soktu. Acılar içinde yer kalan O'Toole'ye hemen müdahale edildi.

"GÜÇLÜ BİR KADINI ASLA YERE SEREMEZSİNİZ"

Bu sakatlığına rağmen Jane O'Toole inanılmaz bir şekilde ayağa kalktı ve 90 dakikayı tamamladı. Maçın ardından takım sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Kaptanımız zor olanı yaptı. Maç sırasında çıkan dizini nasıl yerine taktığına bakın. Güçlü bir kadını asla yere seremezsiniz. O da ayağa kalktı ve 90 dakika oynadı." açıklamasını yaptı. Maçı ise Inverness takımı 7-0 kazandı.

(Skorer)

Böylesi daha önce görülmedi! Çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı
Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:57 
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