Böyleydi, böyle oldu - Son Dakika
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Böyleydi, böyle oldu

18.04.2022 13:22
Böyleydi, böyle oldu

Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde yaylalarda eriyen kar sularının neden olduğu çamur deryası ve toprak kayması geniş bir alanda çamur tabakası oluştururken, bir gün önce cep telefonu ile çekilen fotoğraf karesi, bu sabah çekilen fotoğraf ile birleşince yaşanan afetin boyutunu...

Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde yaylalarda eriyen kar sularının neden olduğu çamur deryası ve toprak kayması geniş bir alanda çamur tabakası oluştururken, bir gün önce cep telefonu ile çekilen fotoğraf karesi, bu sabah çekilen fotoğraf ile birleşince yaşanan afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Trabzon'da dün geceden bu yana etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde 28 dereceye kadar yükselen sıcak hava afetlere neden oldu. Ani hava sıcaklıkları nedeniyle yaylalarda eriyen karlar gece yamaçlardan aşağıya önce dere sonra de adeta çamur olarak aktı. Bu sabah 06.45 civarı Sürmene ilçesinin Oylum mahallesi Derebaşı mevkiinde bir toprak kayması meydana geldi. Bu toprak kayması dere yatağını doldurarak burada bir su birikintisi de oluştururken, dağ adeta çamur olup aktı. Bölgede kullanılmayan bir ilkokul, 2 katlı lojmanı ile 3 tane ev toprak ve çamur altında kaldı. Yıkılan evlerde kalanlar gece akan çamurun gürültüsü ile uyanarak evlerini terk edince ölmekten kurtuldu. Elektrik ve suyun verilemediği mahalle adeta bir çamur afeti yaşanırken, bir gün önce cep telefonu ile çekilen fotoğraf karesi, bu sabah çekilen fotoğraf ile birleşince yaşanan afetin boyutunu gözler önüne serdi.

(Yusuf Genç/ İHA)

Böyleydi, böyle oldu
Böyleydi, böyle oldu
Böyleydi, böyle oldu

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Sürmene, Trabzon, Oylum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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