"Yeni atamalarla 'Omni-channel' yapısını güçlendiriyoruz" - Son Dakika

"Yeni atamalarla 'Omni-channel' yapısını güçlendiriyoruz"

13.10.2020 11:14

Boyner, yeni dönemdeki organizasyon yapısını "All-line" olarak adlandırdığı, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda şekillendirdiğine dikkat çekerek üst düzey bir atama gerçekleştirildiğini duyurdu.

Boyner, yeni dönemdeki organizasyon yapısını "All-line" olarak adlandırdığı, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda şekillendirdiğine dikkat çekerek üst düzey bir atama gerçekleştirildiğini duyurdu. Boyner Büyük Mağazacılık Omni-channel Genel Müdürü olarak Erdem Çalışkan'ın 5 Ekim itibariyle göreve başladığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Erdem Çalışkan, yaklaşık 20 yıllık kariyerinde şirketlerde üst düzey rollerde bulundu. Atama ile ilgili yapılan açıklamada Boyner Grup İcra Kurulu ve Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan ile direkt çalışacak Erdem Çalışkan'ın yeni görevinde; online moda ve yaşam tarzı markaları Morhipo ve boyner.com.tr'nin yanı sıra ilgili fonksiyon ve süreçlerin "Omni bakış açısı" ile yönetiminden sorumlu olacağı belirtildi.

"FİZİKSEL VE DİJİTAL KANALLARIMIZI ALL-LİNE BAKIŞ AÇISIYLA GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Boyner'in All-line stratejisinden bahseden Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, "Fiziksel mağazacılık, geçtiğimiz 10 yıldan beri teknoloji ve deneyim odaklı bir dönüşüm içinde. Bu dönüşümle birlikte önce çoklu kanal (multi-channel) ardından omni-channel kavramları hayatımıza girdi. Günümüzde ise araştırmalar gösteriyor ki müşteriler sadece fiziksel mağaza ya da online kanalı kullanmak yerine her iki kanalı da kullanıyor. Her iki kanalda yaşadıkları, marka deneyiminin bütününü oluşturuyor. Biz de müşterilerimizin bu beklentisi doğrultusunda "All-Line" olarak adlandırdığımız stratejimizle "kanal bağımsız, zengin ve farklı müşteri deneyimi ve mutluluğunu" hedefliyoruz." dedi.

Eren Çamurdan şöyle devam etti;

"Bu hedefimiz doğrultusunda kendimizi sürekli geliştirip yeniliyor, omni-channel konusunda içimizden yeni liderler yetiştirirken başarısını kanıtlamış yetenekleri de aramıza dahil ediyoruz. Farklı sektörlerde uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan Erdem Çalışkan'ın omni-channel perakendedeki zengin deneyimi ve liderliğiyle hedeflerimize ulaşmada bize büyük güç katacağına inanıyorum. All-line stratejimizle müşterilerimize her kanalda farklı deneyimler yaşatacak ve hayatlarına değer katacak projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."


- İstanbul
Yeni atamalarla 'Omni-channel' yapısını güçlendiriyoruz
Yeni atamalarla 'Omni-channel' yapısını güçlendiriyoruz

Erdem Çalışkan, Mağazacılık, Boyner, Atama, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Yeni atamalarla 'Omni-channel' yapısını güçlendiriyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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