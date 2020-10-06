Boynuna perdenin ipi dolanan Esmanur, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Boynuna perdenin ipi dolanan Esmanur, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'de, stor perdenin ipi boynuna dolanan 2 yaşındaki Esmanur Yavuz, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Boynuna perdenin ipi dolanan Esmanur, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Esmanur Yavuz, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 15 gün önce Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi'nde yaşayan Elif ve Tufan Yavuz çiftinin evinde meydana geldi. Esmanur, annesi mutfaktayken evin salonunda stor perdenin ipiyle oynamaya başladı. Esmanur, ipin boynuna dolanmasıyla nefessiz kaldı. Durumu fark eden anne, hemen kızını ipten kurtararak sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Esmanur, burada yoğun bakıma alındı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çocuk yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavisi devam eden Esmanur Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Esmanur'un cenazesi bugün Mahmutpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Boynuna perdenin ipi dolanan Esmanur, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mahmutpaşa, Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boynuna perdenin ipi dolanan Esmanur, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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