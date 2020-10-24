Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı - Son Dakika

Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı

24.10.2020 17:19
Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı, System.String[]

NİĞDE'de hayırseverler, 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşayan Ramazan Parıltı'nın (37), bozulan tabletinin yerine yenisini ulaştırıp, cep telefonu ve havalı yatak hediye etti.

NİĞDE'de hayırseverler, 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşayan Ramazan Parıltı'nın (37), bozulan tabletinin yerine yenisini ulaştırıp, cep telefonu ve havalı yatak hediye etti.

Boynundan aşağısı felç olan ve yatağa bağımlı yaşayan Parıltı, tabletinin arızalanması üzerine sosyal medya hesabından oluşan arızanın giderilmesi için yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Niğde Belediyesi personeli İsmail Tekin, Ramazan Parıltı ile irtibata geçti. Tekin, Parıltı'nın talebini Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu'na iletmesinin ardından tablet, cep telefonu ve havalı yatak gönderildi. Gönderilen tablet, cep telefonu ve havalı yatağı Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüsü Tekin, Ramazan Parıltı'ya teslim etti. Tekin, "Sosyal medyada gördüğüm bir mesaj üzerine tanıştık. Tableti bozulmuş tamirciye kadar götürmemi rica etti. Yaklaşık 10 yıl önce kaza yapmış ve boyundan aşağı kısmı felç olduğu için yatağa bağlı yaşıyormuş. Kısa süre içinde hayırsevenlerden gelen yardımlarla Ramazan Parıltı kardeşimizin ihtiyaçları karşılandı, fazlasıyla yardımcı oldular" dedi.


Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı
Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı
Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı
Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı

Trafik Kazaları, Cep Telefonu, Ramazan, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı - Son Dakika

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