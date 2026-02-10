Bozburun'da Tekne İmalat Projesi Plânı

Esma Turan

(MUĞLA) - Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde bir bölümü 1. derece doğal sit alanında kalan 13 bin 550 metrekarelik alanda "Tekne İmalat ve Çekek Yeri" projesi yapılması planlanıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde Asia Marina Turizm İşletmeciliği AŞ tarafından "Tekne İmalat ve Çekek Yeri" projesi için ÇED süreci başlatıldı.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, proje kapsamında 13 bin 550 metrekarelik alanda tekne imalatı, bakım-onarım ve çekek hizmetlerinin verileceği tesis kurulması öngörülüyor.

Dosyada Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer aldığı belirtilen proje alanının tamamı, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalırken, alanın mülkiyetinin devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden oluştuğu ifade edildi.

Alanın bir bölümünün ise 1. derece doğal sit sınırları içinde bulunduğu belirtildi.