Bozburun Tersane Bölgesi'nde İncelemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bozburun Tersane Bölgesi'nde İncelemeler

Bozburun Tersane Bölgesi\'nde İncelemeler
03.02.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te Bozburun Tersane Bölgesi'nde yatırım alanlarının incelenmesi yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Tersane Bölgesi'nde planlanan yatırım alanlarına yönelik yerinde incelemeler gerçekleştirildi. İncelemeler kapsamında, Loca Türk Tersanesi ile Tümer Tersanesi'nin Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanları ile Ege Bozburun Marina ve tersane sahalarının bulunduğu Bozburun Mahallesi'ndeki bölgeler değerlendirildi.

Söz konusu alanların, Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön izinler ile Milli Emlak Müdürlüğü'nün Ege Bozburun Marina İşletmeciliğine sağladığı kullanma izinleri çerçevesinde incelendiği öğrenildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Bozburun Tersane Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelere yönelik ziyaretlerini; Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat ve Milli Emlak Müdürü Hakkı Kapçak ile birlikte gerçekleştirdi. Heyet, bölgede faaliyet gösteren şirketlerin yeni yatırım taleplerine ilişkin ihtiyaç duyulan arazilerin yatırıma uygunluğunu yerinde değerlendirerek mahalli incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kullanma izni verilen mevcut dolgu alanlarının kullanım durumları incelenirken, kullanma izni sözleşmelerinin tadiline yönelik konularda da görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından dolgu alanlarına verilen ön izinler kapsamında süreçlerin mevcut durumu ele alındı.

Yetkililer, yapılan incelemelerin bölgedeki yatırımların mevzuata uygun şekilde ilerlemesi ve tersane alanlarının planlı gelişimi açısından önem taşıdığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozburun, Marmaris, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozburun Tersane Bölgesi'nde İncelemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:29:39. #7.11#
SON DAKİKA: Bozburun Tersane Bölgesi'nde İncelemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.