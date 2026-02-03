Bozburun Tersane Bölgesi\'nde İncelemeler

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Tersane Bölgesi'nde planlanan yatırım alanlarına yönelik yerinde incelemeler gerçekleştirildi. İncelemeler kapsamında, Loca Türk Tersanesi ile Tümer Tersanesi'nin Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanları ile Ege Bozburun Marina ve tersane sahalarının bulunduğu Bozburun Mahallesi'ndeki bölgeler değerlendirildi.

Söz konusu alanların, Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön izinler ile Milli Emlak Müdürlüğü'nün Ege Bozburun Marina İşletmeciliğine sağladığı kullanma izinleri çerçevesinde incelendiği öğrenildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Bozburun Tersane Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelere yönelik ziyaretlerini; Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat ve Milli Emlak Müdürü Hakkı Kapçak ile birlikte gerçekleştirdi. Heyet, bölgede faaliyet gösteren şirketlerin yeni yatırım taleplerine ilişkin ihtiyaç duyulan arazilerin yatırıma uygunluğunu yerinde değerlendirerek mahalli incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kullanma izni verilen mevcut dolgu alanlarının kullanım durumları incelenirken, kullanma izni sözleşmelerinin tadiline yönelik konularda da görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından dolgu alanlarına verilen ön izinler kapsamında süreçlerin mevcut durumu ele alındı.

Yetkililer, yapılan incelemelerin bölgedeki yatırımların mevzuata uygun şekilde ilerlemesi ve tersane alanlarının planlı gelişimi açısından önem taşıdığını ifade etti. - MUĞLA