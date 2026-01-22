Bozcaada\'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde Çanakkale il genelinde sağanak yağışı etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde hayatı felç etti. cadde ve sokaklar adeta göle döndü. - ÇANAKKALE