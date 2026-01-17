Bozcaada'da Tanker Kurtarıldı - Son Dakika
Bozcaada'da Tanker Kurtarıldı

17.01.2026 00:00
Bozcaada açıklarında karaya oturan boş petrol tankeri, 12 gün sonra kurtarıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 12 gün önce lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankerinin sabah saatlerindeki kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri 4 Ocak günü Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. QUENDIL isimli tanker Bozcaada açıklarında 12 gün boyunca karaya oturur halde bekledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hava durumunun elverişli olduğu günlerde kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Tanker, KEGM'e bağlı 'NENE HATUN', 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-17' ve 'KIYI EMNİYETİ-6' ile kurtarma çalışmasını 12 günün ardından gerçekleştirdi. Tanker, karaya oturduğu yerden demir bölgesine gitmek üzere sevk edildi. Kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

