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BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

02.12.2021 17:10
BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den ise 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferinin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Bozcaada, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
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