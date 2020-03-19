Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı - Son Dakika
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Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere "Evde kal" çağrısı

6 saat önce

Korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 15 Nisan'a kadar konaklama işletmelerinin kapatılması kararı, işletmeciler tarafından destek gördü.

Bozcaadalı konaklama işletmecilerinden turistlere

Korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 15 Nisan'a kadar konaklama işletmelerinin kapatılması kararı, işletmeciler tarafından destek gördü.


Büyük şehirlerde yaşayan çok sayıda vatandaş Korona virüs salgını riskine karşı daha güvenli olduğu düşüncesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine akın edince, belediye ilçedeki tüm otel ve konaklama tesislerini kapattı. Son günlerde ilçeye gelen ziyaretçi sayısı artınca Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, tüm konaklama tesislerinin 15 Nisan'a kadar kapatılması kararının alındığını açıkladı. Alınan bu karar adadaki konaklama işletmecileri tarafından da destek gördü. Ticaretten önce insan sağlığını ve ülke güvenliğini önemsediklerini vurgulayan adalı işletmeciler, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.


"Ortak fikirle alınmış bir karar"


Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, alınan karardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Bozcaada evimiz. Herkes kendi evinin önünden başlamalı felsefesiyle yola çıktık. Ada olarak ortak fikirle alınmış bir karar. Son zamanlarda ortaya çıkan tedbir amaçlı tatil, halkımız tarafından biraz tatil boşluğu şeklinde yorumlandı. Son dönemdeki durum dolayısıyla da böyle bir kararın uygun olacağı kanısına vardık. Bu konuda anlayış gösteren bütün işletmeci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Önce sağlık diyoruz. Alınacak olan ciddi önlemlerle bu süreci kısa sürede atlatırsak sezonu kurtarma şansımızın olduğunu düşünüyoruz. Şuan Bozcaada'nın yaklaşık 7 bin civarı konaklama yatak sayısı mevcut. 500'ün üzerinde de büyüklü küçüklü işletme mevcut" ifadelerini kullandı.


"Alınan karar sağlık ve güvenlik içinse buna uymak lazım" diyerek sözlerine başlayan ada esnafı Mahir Dursun, "Sezon henüz başlamadı zaten, biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşin içinde ülke güvenliği ve insanların sağlığı varsa yapacak bir şey yok, bu karara uyarız. Adamız daha izole bir yer ama dışarıdan gelenlerin virüsü buraya taşımaları bizim için bir endişe oluşturuyor. Biz zaten dar şartlarda yaşıyoruz. Virüs bizi vurursa biz daha çok etkileniriz" şeklinde konuştu.


"Misafirlerimizi her şey yoluna girdikten sonra bekliyoruz"


Bozcaada'da otel işletmeciliği yapan Kamuran Bulut da ada güvenliği için çok yerinde bir kararın alındığını dile getirerek, "Bu kararın alınmasından önce gemilerde de bir yoğunluk yaşandı. Burada yazlığı olan çok sayıda İstanbullu dostlarımız var. Ama kimin evine geldiğini, kimin konaklamak için geldiğini ayırt etme şansımız yok. Dolayısıyla böyle bir karar uygun görüldü. Biz de buna uyuyoruz. Zaten kimseyi de almayız, kendimizin de canı var. Her şey yoluna girdikten sonra bekliyoruz misafirlerimizi" dedi.


Bir başka adalı otel işletmecisi İlknur Işıl da kararın alınmasında rol oynayan isimlere teşekkür ederek şunları kaydetti:


"Bir otel işletmecisi olarak belediye başkanımıza, kaymakamımıza, bütün partilere teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir karar oldu, adamız daha korunaklı olmuş oldu. Nisan'ın 15'ine kadar kendi içimizde izole olacağız. Daha sonra misafirlerimizi bekliyoruz. Keşke Türkiye'deki herkes bunu uygulasa. Herkes evinde otursa. Bu bir tatil değil, ama bunu kimse anlamadı. Baktık ki, herkes feribotlarla buraya gelmeye başladı. Ardından da böyle bir karar alındı, çok da güzel bir karar oldu." - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:03 Kaynak: İHA

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