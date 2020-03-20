Bozkır'a engelli ve yaşlı bakım merkezi açılacak - Son Dakika

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır'ın ve bölge ilçelerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan engelli ve yaşlı bakım-rehabilitasyon merkezinin ilçeye açılmasının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onaylandığını, yakın zamanda bina tahsisinin yapılarak merkezin hizmete açılacağını açıkladı.

Özel Zerafet Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezleri tarafından Bozkır'a açılması planlanan yaşlı ve engelli bakım-rehabilitasyon merkezi, 100 kişilik kapasitesiyle Bozkırlılar Vakfı tarafından yapılan binada hizmet edecek.

Yaşlı ve engelli bakım-rehabilitasyon merkezinin bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu, seçim beyannamesinde de yer alan bu çalışmanın yakın zamanda hizmete gireceğini açıklayan Belediye Başkanı Saygı, "Yaşlı ve Engelli bakım-rehabilitasyon merkezinin Bozkır'a kazandırılmasıyla birlikte Bozkır'ımızın ve bölgenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Şu an 100 kişilik bir kapasite öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Saygı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Binamızın tadilat çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern ve konforlu bir yapıya sahip olacak. Kısa süre içerisinde de ilçemizde yaşlı ve engelli bakım kurslarının açılması için planlamalar yapacağız. Tüm altyapıyı yaz aylarına kadar tamamlayacağız ve hizmeti inşallah yaz aylarında sunmaya başlayacağız. Bu vesileyle hizmetin Bozkır'a kazandırılmasında emeği geçen, 2 ay boyunca süreci aralıksız takip eden başta milletvekilimiz Ziya Altunyaldız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bina tahsisini yapan Bozkırlılar Vakfımıza, hizmeti Bozkır'a getirecek olan girişimci arkadaşlarımız Arif Çalışır'a da ayrıca teşekkür ediyorum."