Bozkır\'da Gençler İçin Eğitim Kampı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından gençlerin gelişimine katkı sağlamak ve ara tatili verimli geçirmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Dönem Eğitim Kampı" sona erdi.

21-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp, erkek ve kız öğrencilerin katılımıyla icra edildi. Program ile gençlerin bilgi, ahlak, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine destek olmak, aynı zamanda gençlik çalışmalarının sürekliliğini ve canlılığını korumak hedeflendi. Kampın açılışına ve programlara Bozkır İlçe Müftüsü Hakan Aksan ve Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu da iştirak etti. İlçe Müftüsü Aksan, program boyunca emek veren kurs yöneticileri ile eğitimcilere teşekkür etti. Kampın sonunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Aksan, gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KONYA