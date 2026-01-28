Bozkır'da Gençler İçin Eğitim Kampı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bozkır'da Gençler İçin Eğitim Kampı

Bozkır\'da Gençler İçin Eğitim Kampı
28.01.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen eğitim kampı, gençlerin gelişimine katkı sağladı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından gençlerin gelişimine katkı sağlamak ve ara tatili verimli geçirmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Dönem Eğitim Kampı" sona erdi.

21-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp, erkek ve kız öğrencilerin katılımıyla icra edildi. Program ile gençlerin bilgi, ahlak, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine destek olmak, aynı zamanda gençlik çalışmalarının sürekliliğini ve canlılığını korumak hedeflendi. Kampın açılışına ve programlara Bozkır İlçe Müftüsü Hakan Aksan ve Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu da iştirak etti. İlçe Müftüsü Aksan, program boyunca emek veren kurs yöneticileri ile eğitimcilere teşekkür etti. Kampın sonunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Aksan, gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozkır, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozkır'da Gençler İçin Eğitim Kampı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:05:27. #7.11#
SON DAKİKA: Bozkır'da Gençler İçin Eğitim Kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.