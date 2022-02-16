Bozkır'da IPARD 11. Çağrı Hibe Toplantısı - Son Dakika

Konya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan IPARD 11. Çağrı Hibe Tanıtım Toplantısı Bozkır'da düzenlendi.

Bozkır Toplantı Salonu'ndaki programda katılımcılara, IPARD kapsamında verilen hibeler ve bu hibelere başvurular hakkında detaylı bilgilendirmede bulunuldu.

Konya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Yavuz Uysal, "Konya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak 150 adet sektöre kurum olarak destek veriyoruz. Bozkır'dan şu ana kadar çok ciddi bir başvuru yapılmadı. Bu toplantımızın amacı ilçelerde bilgilendirmelerin artırılarak bu ilçelerdeki vatandaşlarımızın ve kurumların başvurularının artırılmasıdır." dedi.

Toplantıya çok sayıda çiftçinin yanı sıra ilçeye bağlı mahalle muhtarları, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk ve Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş da katıldı.