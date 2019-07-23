Son Dakika Haberleri: Bozkır'da "Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek
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Bozkır'da "Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

1 saat önce

Bozkır Belediyesi, 5-6 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki Anıt Meydanı'nda kültür ve sanat festivali düzenleyecek.

Bozkır'da
Bozkır Belediyesi, 5-6 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki Anıt Meydanı'nda kültür ve sanat festivali düzenleyecek.

Festivalde Ersan Er, Murat Başaran, Aycan Öner ve Mehmet Demiral gibi sanatçıların sahne alacağı festivalde Bozkır Folklor Ekibi de gösterilerde yer alacak.

Festivalin ilçenin kalkınmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Sadettin Saygı, festival süresince Bozkır'ın tarihi yerlerinin, doğal güzelliklerinin, Bozkır'a has kaşık oyununun ve yöresel Bozkır tahininin öne çıkarılacağını söyledi.
Bozkır Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:03 Kaynak: AA
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