Bozkır'da metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Bozkır'da metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Bozkır Belediyesi, mahallelerde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Bozkır'da metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Bozkır Belediyesi, mahallelerde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.


Bozkır ilçe sınırları içerisinde yer alan emniyet ve sağlık açısından tehlike oluşturan metruk binalar, mahalle muhtarları ile tespit edilip, gerekli izinler alındıktan sonra Bozkır Belediyesi ekiplerince yıkılıyor.

Son olarak Bağyurdu Mahallesi'nde tehlike oluşturan, ekonomik ömrünü tamamlamış, atıl durumda olan metruk okul binasının yıkımı gerçekleştiren Bozkır Belediyesi, çalışmayı diğer mahallelere de yaymayı planlıyor.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "ilçemizin özellikle taşra mahallelerinde çok eski yerleşim yerleri olmasından dolayı düzensiz kentleşme mevcuttur. Zamanla kullanılmayan, atıl duruma gelmiş, tehlike oluşturan, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıları gerekli izinleri alarak zaman zaman ekiplerimiz tarafından yıkımını gerçekleştiriyoruz. Son olarak Bağyurdu mahallemizde atıl durumda olan ve yıkılmaya yüz tutmuş okul binamızın yıkımını gerçekleştirdik ve vatandaşlarımızı olası bir tehlikeden koruduk. Zaman zaman gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımıza vatandaşlarımızın da destek vermesini, mahallelerde tehlike arz eden atıl durumda olan yapıları bizlere bildirmesini temenni ederim. Bizler de herhangi bir olumsuzluk olmadan mahallelerimizin sorunu çözüme kavuşturmuş oluruz." dedi.

Bozkır Belediyesi, Bağyurdu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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