Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor

02.07.2022 11:13

Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor Kırşehir yeşilleniyorKIRŞEHİR – Orman varlığını yüzde 3'ten yüzde 7'ye çıkaran Kırşehir'de lavanta bahçeleri de yeşermeye başladı.

Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor

Kırşehir yeşilleniyor

KIRŞEHİR – Orman varlığını yüzde 3'ten yüzde 7'ye çıkaran Kırşehir'de lavanta bahçeleri de yeşermeye başladı.

436 bin dekardan fazla orman alanına ulaşılan şehirde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla birlikte yüzde 100 oranında orman varlığı arttırılarak ağaçlandırma çalışmaları desteklendi. 20 binli rakamlarda olan orman varlığı yapılan aktif çalışmalarla 44 binli rakamlara kadar ulaştırıldı.

50 dönüm arazide lavanta bahçesi yapıldı

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2020 yılında tesisi yapılan alanda lavanta ekimi yapan müdürlük, verimlerini de bu yıl almaya başladı. Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, düzenli yapılan çalışmalarla verim alama aşamasına gelindiğini ve lavanta alanının da ağaçlandırma alanı gibi geliştirileceğini söyledi. Çimen, "Doğal bal üretimini arttırarak arıcılığı geliştirmek, organik bal üretimine de katkı sağlamak amacıyla faaliyet alanlarını genişletiyoruz. Ot alma, çapa ve bakımla lavanta bahçesi alanı mevcut durumunu aldı" dedi. Köylüye destek sunmak amacıyla; kuşburnu, badem, ceviz, ahlat, mahlep gibi türleri de dikiminin yapıldığını belirten Çimen; "Köylü ve yaban hayatına Orman İşletme Müdürlüğü olarak katkı sunmaya çalışmaktayız. Orman varlığını yüzde 3'ten yüzde 7'ye çıkardık. Yüzde 100 üzerinde ağaçlandırma çalışması yaptık. Orman varlığını arttırıyor olmanın yanı sıra sosyal ormancılık faaliyetlerine de katkı sunmaya çalışıyoruz. Orman köylüsüne de destek verme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Çiftçi ve üretici destekleniyor

Üreticinin AK Parti iktidarları döneminde desteklendiğini aktaran ve Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan lavanta bahçesi alanını ziyaret eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise lavanta bahçelerinin çoğaltılması için Orman İşletme İl Müdürlüğünün çalışmalarına Kırşehirlileri de davet etti. Tıbbı Aromatik Ağaçlandırma bölgesinde konuşan İl Başkanı Ünsal; "Bölge 2020 yılında kuruldu. 50 dönüm arazi üzerinde 10 bin üzerinde dikili lavanta bitkisi var. ve lavantalar meyvesini verdi. Lavanta bahçelerinin çoğalıyor olması organik bal üretimine de katkı sunacak. Bahçelerin çoğalması için halkımızı da il müdürlüğü çalışmalarına katkı sunmaya davet ediyorum. Bölgede emeği geçen çalışanlara da ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 11:21:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bozkır topraklar, lavanta bahçeleri ve orman varlığıyla yeşeriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement