Bozkırın toprakları nohut tohumlarıyla buluştu - Son Dakika

Bozkırın toprakları nohut tohumlarıyla buluştu

14.04.2021 11:07

Nohut üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Kırşehir'de dekar başına ortalama verimin 200 kilograma çıkarılması hedefleniyor.

Nohut üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Kırşehir'de dekar başına ortalama verimin 200 kilograma çıkarılması hedefleniyor.

Ankara ve Yozgat'tan sonra 77 bin 687 tonla en fazla nohudun üretildiği kentte kayıt dışı araziler dahil yaklaşık 800 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Arpa ve buğday ekilen tarlalarda münavebeli ekim olarak da tercih edilen nohut üretiminde arazisine göre dekar başına 80 ila 250 kilogram ürün elde ediliyor.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine, il genelinde yaklaşık 2 milyon 500 bin dekarlık alanda tarım üretimi yapıldığını belirterek, kayıt dışı olanlar da dahil bunun 800 bin dekarını nohudun oluşturduğunu söyledi.

Son zamanlarda nohut ekim alanlarında azalma olmasına rağmen üretimde artış yaşandığını vurgulayan Şahin, "Nohut üretiminde Türkiye genelinde üçüncü durumdayız. Dekarda ortalama 80 kilogram gibi bir üretimimiz söz konusu. Bu seneki hedefimiz dekar başına ortalama 200 kilogram. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Kaliteli çeşit ve tohum seçimi ile gübreleme konusunda elemanlarımızı ve çiftçilerimizi eğitiyoruz." dedi.

Nohudun teknolojik manada çok takip edilmesi gereken, çevreye duyarlı ve hastalıklara direnci zayıf bir bitki olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Şu anda tamamen yoğunlaştığımız nokta birim alandan elde edeceğimiz ürün miktarı. Nohut üretimimizde dekar başına 80 kilograma kadar düşen de var 250 kilograma kadar yükselen de. Asıl hedefimiz ekim alanlarını artırmak değil, gelir ve üretim verimi miktarını geliştirmek. Bu manada hastalıklarla iyi mücadele etmeyi hedefliyoruz. Babadan gelen usullerle değil, teknoloji ve inovasyonu takip edip hastalıklarla iyi mücadele ederek üretim yapmalıyız. Çiftçilerimizi bu konuda bilinçli görüyorum."

Girdi maliyetleri üreticiyi düşündürüyor

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu da il genelinde yıllardır nohut üretiminin yoğun şekilde yapıldığını ancak girdi maliyetleri ve fiyatının düşmesi nedeniyle üretim alanlarında bölgesine göre yüzde 20 ila 40 azalma olduğunu dile getirdi.

Nohut üretiminin daha çok desteklenmesi gerektiğine işaret eden Purcu, "Üreticinin nohuttan gelirinin artması için aracıların ortadan kaldırılması gerekli. Havadan para kazananları ortadan kaldırdığımızda bu çiftçiye gelir olarak yansıyacak ve bu ürünü ekecektir." diye konuştu.

Bozkırın toprakları nohut tohumlarıyla buluştu
Bozkırın toprakları nohut tohumlarıyla buluştu
Bozkırın toprakları nohut tohumlarıyla buluştu
Bozkırın toprakları nohut tohumlarıyla buluştu

Kırşehir, Türkiye, Yozgat, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkırın toprakları nohut tohumlarıyla buluştu - Son Dakika


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