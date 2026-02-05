Bozkurt'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Bozkurt'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

05.02.2026 17:42
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Coşkun M'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Koşmapınar köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Coşkun M. ve Nebiye M, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Yaralanan Coşkun M. İnebolu Devlet Hastanesine, Nebiye M. ise Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

