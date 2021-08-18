Bolu Belediyesi itfaiye ekibi Kastamonu'da yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiye ekibi, Bolu'ya döndü.

Bozkurt'ta arama-kurtarma çalışmalarına destek veren ve çok sayüzlerce kişinin güvenli bölgeye tahliyesini sağlayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bugün Bolu'ya döndü.

Ekipte görev yapan itfaiye erleri Sercan Subay, Suat Göltekin ve Bahattin Küpeliğlu, Karaçayır Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü binası önünde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, mesai arkadaşları ve aileleri tarafından karşılandı.

İtfaiye erleri, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi.

Karşılama töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 kahraman itfaiyeciye Bolu halkı adına teşekkür ederek, "Çok teşekkür ediyoruz Bolu halkı adına, Türk milleti adına. Çok büyük gayretlerinizin olduğunu biliyorum. 60 civarında arama-kurtarma çalışmasına katılmışsınız. Allah razı olsun sizlerden." dedi.

Başkan Özcan daha sonra itfaiye erlerinden bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler aldı.

-"Biz çocuklarımıza sarılabiliyoruz. Ama belki orada mezarı bile olmayacak"

İtfaiye erlerinden Sercan Subay, AFAD yetkililerinden aldıkları bilgiye göre 100-120 civarında kayıp olduğunu, bu rakamın daha da artabileceğini söyledi.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Subay, "Bozkurt tamamen sele kapılmış. Çok kötü durumda. AFAD'da görev yapan arkadaşlarımız 100-120 kayıp olduğunu söylüyorlar. Bu rakam daha da artabilirmiş. Çünkü çok kayıp var. Yani biz çocuklarımıza sarılabiliyoruz. Ama belki orada mezarı bile olmayacak. Çok kişi var." diye konuştu.

Bölgede yaşadıklarından da bahseden Subay, "Perşembe gece 11 gibi hareket ettik. Giderken yollar çok kötüydü. Sabah bölgeye vardığımızda anlatılmayacak kadar çok kötü bir durumla karşılaştık. İnsanlar şoktaydı. Herkes yardım bekliyordu. Kurtarma- tahliye çalışması yaparken, oradaki insanlar anlatıyor, 'sele kapılarak çığlıklar içinde gittiler' diyor. Yani biz bunları yaşamadan, sadece anlatılanlarla yıprandık. Bir de oradakileri düşünün. Zor, çok zor. Elimizden geleni yaptık, gücümüz yettiğince. Bozkurt zor durumda." ifadesini kullandı.