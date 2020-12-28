Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, YOBİTV ve BOYSİS'i tanıttı - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bozok Öğrenme Yönetim Sistemi (BOYSİS) ve Yozgat Bozok Üniversitesi Çevrimiçi Video İçerik Platformu (YOBUTV) hakkında bilgi verdi.

Karadağ, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ve Türkiye'de insan hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu söyledi.

Değişikliklerden birinin de uzaktan eğitim olduğunu dile getiren Karadağ, "Üniversitemiz pandemi sürecinin başından bu yana ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bu süreçte hem öğrenci hem de akademisyen odaklı çalışmalar yapıldı. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturulan BOYSİS uygulaması Türkiye'de pek çok üniversitenin dikkatini çekimşi ve bizimle irtibata geçmişlerdir." dedi.

BOYSİS'in öğrencilerin mekandan bağımsız öğrenmelerini destekleyerek onlara mobil öğrenme deneyimi sunan bir sistem olduğunu aktaran Karadağ, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizin uzaktan öğrenme deneyimlerini eksiksiz yaşamaları için android ve IOS işletim sistemleri ile uyumlu, BOYSİS ile entegre çalışan bir mobil uygulamayı da hayata geçirdik. Mobil uygulamamızda öğrencilerimiz ders konularını görüntüleyebilir, forum tartışmalarına katılabilir, ödevlerini gönderebilir, notlarını görüntüleyebilir ve bunlar gibi birçok etkinliği gerçekleştirebilirler." diye konuştu.

Karadağ, YOBİTV'nin de üniversitenin en canlı, dinamik bilgi paylaşım sitesi olmasının yanı sıra bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin canlı yayınlandığı, toplumu bilgilendirdiği bir platform olarak vazife göreceğini belirtti.

-"Kenevir ısı yalıtımında kullanılacak"

Edüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan üniversitede kenevir üzerine çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Karadağ, kenevirin sap ve lif kısımlarından ısı yalıtım malzemesi üretileceğini anlattı.

Karadağ, "Hocalarımız ısı yalıtım mazesi üzerine çalışma yaptı ve örnek ürünlerle ilgili patentleme çalışmalarımız sürmektedir. Amacımız, endüstriyel kenevirin inşaat endüstrisinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve hafif, dayanıklı ve termal özelikleri yüksek yapı malzemesi elde edilmesidir." ifadelerini kullandı.

-"Hukuk ve Diş Hekimliği Fakültesi'ni faal hale getiriyoruz"

Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için kurucu dekan atamalarıyla ilgili çalışma ve taleplerini YÖK'e bildirdiklerini aktaran Karadağ, "İnşallah 2021 yılında bu fakültelerimizde kurucu dekan ataması ve gerekli akademisyen sayısının tamalamasını sağlayarak 2022 yılında öğrenci alarak eğitime başlamayı hedefliyoruz." dedi.