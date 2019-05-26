Son Dakika Haberleri: Bozova Belediyesinden 500 aileye Ramazan yardımı

Bozova Belediyesinden 500 aileye Ramazan yardımı

5 saat önce

Bozova Belediyesi dar gelirli ve yardıma muhtaç 500 aileye Ramazan paketlerini dağıtmaya devam ediyor.

Bozova Belediyesinden 500 aileye Ramazan yardımı, System.String[]
Bozova Belediyesi dar gelirli ve yardıma muhtaç 500 aileye Ramazan paketlerini dağıtmaya devam ediyor.

Bozova Belediyesi Sosyal Yardım işleri müdürlüğü ilçede maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden Bozova Belediyesi, içinde çaydan şekere, makarnadan sıvı yağa kadar çok sayıda gıda maddesinin yer aldığı erzak paketlerini 500 aileye dağıtıyor.

Maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaşıyoruz

Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Mübarek Ramazan ayı oruç tutarak Cenabı Hakk'a karşı kulluk vazifelerimizi yerine getirdiğimiz bir ay olmakla birlikte belediyeler için de başka bir faaliyetin kapısının açıldığı bir ay oluyor. Biz de ilçemizde ne kadar kimsesiz, düşkün, yetim, dul ve maddi durumu iyi olmayan insanımız var ise onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu insanlarımızı tespit edip, onlara yardım paketlerini ulaştırıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:57 Kaynak: İHA
Bozova, Güncel
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