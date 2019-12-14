Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin açılış ve lansman toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin açılış ve lansman toplantısı - Son Dakika

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin açılış ve lansman toplantısı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "İmalat Sanayii Sektörünün Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Yolu ile Desteklenmesi" başlıklı projenin açılış ve lansman toplantısı, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin açılış ve lansman toplantısı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "İmalat Sanayii Sektörünün Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Yolu ile Desteklenmesi" başlıklı projenin açılış ve lansman toplantısı, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.


Oldukça geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda, projenin tanıtımı yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İşkur İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğü, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Bozüyük Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer daire amirleri ile fabrika/işletme temsilcileri ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, okulun genel tanıtımı yapıldı. Başarıları, uyguladığı ve uygulayacağı projeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.


Programda Okul Müdürü Yusuf Özcan, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, Koordinatör Banu Çiçek Güngördü birer konuşma yaptılar.


Konuşmalarda, il ve ilçelerdeki imalat sanayi sektörünün içinde bulunduğu durum, insan kaynakları gerekliliği, yetişmiş nitelikli teknik eleman ihtiyacı, mesleki eğitimin sorunları, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisi üzerinde duruldu. Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulayacağı bu projenin, sorunların giderilmesi üzerindeki katkısı tartışıldı.


Proje Koordinatörü Tuncay Çetin tarafından da proje uygulama sürecine ait bilgilendirme sunumu yapıldı. Proje ayrıntıları ile ilgili sorular cevaplandırıldı. Proje ile Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaklaşık 800 bin TL hibe edileceği belirtildi. Bu hibe ile okula "Teknoloji Odaklı Sürekli Eğitim Merkezi" kurulacağı yeni makineler, cihazlar, ekipman, araç ve gereçler ile teknolojik simülasyon yazılımları satın alınarak yetişkin, öğretmen ve öğrenci eğitimleri verileceği ve yurtiçi teknik gezi ve gözlem faaliyetleri gerçekleştirileceği kaydedildi. - BİLECİK

Anadolu Lisesi, Bilecik, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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