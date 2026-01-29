Bozüyük'te Sivil Trafik Denetimi - Son Dakika
Bozüyük'te Sivil Trafik Denetimi

29.01.2026 11:34
Bozüyük'te şehirlerarası otobüslere yönelik sivil trafik denetimi yapıldı; kurallar kontrol edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehirlerarası otobüslere yönelik sivil trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliğince, Bozüyük-Yalova ve dönüş güzergahlarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler sivil yolcu olarak denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde; emniyet kemeri kullanımı, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, yolcu indirme-bindirme kuralları ile seyir halinde cep telefonu kullanımı konularında kontroller yapıldı. Denetimlerde, sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riskinin üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, konuyla ilgili açıklamasında, "Trafikte kural, hayatta umut demektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

11:41
SON DAKİKA: Bozüyük'te Sivil Trafik Denetimi
