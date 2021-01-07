Bozyazı'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 6 ayrı suçtan aranan bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler Tekmen Mahallesi'nde hakkında 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan bir kişiyi yakaladı.
Gözaltına zanlıya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası verildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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