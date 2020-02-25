Bozyazı'da kaza; 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bozyazı'da kaza; 2 yaralı - Son Dakika

Bozyazı'da kaza; 2 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bozyazı'da kaza; 2 yaralı, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu Tekmen Mahallesi Doğancı yol ayrımında meydana geldi. Özer Ö. yönetimindeki 34 BBM 904 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Abdurrahman D.'nin kullandığı çapa motoruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yatarken, çapa motoru ise yolun kenarına savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile yan yatan otomobilin içerisinde bulunan yaralı sürücü çıkarıldı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Anamur'daki hastanelere kaldırıldı.


Çapa motoru sürücüsü Abdurrahman D.'nin durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 Karayolunda bir süre kontrollü geçiş sağlandı. - MERSİN

Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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