Brat Pitt'ten "Matrix" itirafı
6 saat önce
35. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'ne katılan Brad Pitt, Matrix'ten gelen rol teklifini reddettiğini açıkladı.
35. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'ne katılan Brad Pitt, Matrix'ten gelen rol teklifini reddettiğini açıkladı. Teklif edilen rolün kendisine ait olmadığına inandığını belirten Pitt, "Rol benim değil, başkasınındı ve gidip oynadı. Buna inanıyorum" dedi. Film serisinde Morpheus'un Neo'ya mavi ve kırmızı hapları sunduğu sahneye gönderme yapan Brad Pitt sözlerini, "Matrix'i geri çevirdim. Kırmızı hapı seçtim," diyerek noktaladı.
Matrix serisindeki Neo rolüyle Keanu Reeves ise hafızalarda silinmez izler bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:13
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